В зимние каникулы в Адыгее не произошло ни одного ЧП, связанного с бытовым газом

Во время праздничных дней в республике не было зафиксировано ни одного инцидента или несчастного случая, связанного с использованием газа в быту, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Всего за праздники аварийная служба приняла 62 аварийных заявки и выполнила 13 ремонтных работ. Также за это время специалисты газовой службы провели техобслуживание 62 единиц внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования.

«С 31 декабря аварийная служба „04“ была переведена на усиленный режим работы для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей. Несмотря на безаварийное завершение новогодних праздников, мы убедительно просим абонентов и дальше соблюдать технику безопасности при эксплуатации газового оборудования. При обнаружении запаха газа вызвать аварийную службу можно по номеру 04 или 112», — заключил начальник Центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Майкоп» Денис Сахаров.