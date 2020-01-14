В России предложили запретить запускать фейерверки рядом с домами и больницами
Предложение о запрете на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц в январе направили на рассмотрение главе МЧС России Евгению Зиничеву
Автором инициативы стал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он предложил МЧС запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц, сообщил 14 января RT.
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В своем обращении министру парламентарий указывает на то, что граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования пиротехники, что приводит к нанесению ущерба зданиям и к возникновению пожаров.
«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжелом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — считает депутат.
Сейчас в России введен запрет на использование пиротехнических средств внутри помещений, в том числе на балконах и лоджиях, на территории пожароопасных объектов, на сценических площадках, стадионах, на территориях нацпарков, заказников, заповедников и кладбищ. Также запрещено запускать фейерверки на митингах и демонстрациях.
Как писали Юга.ру, в 2008 году МВД России предложило запретить продажу фейерверков детям до 14 лет, а через год в Госдуму был внесен законопроект, который разрешал покупку фейерверков только при наличии специальной лицензии.
В 2012 году МВД Южной Осетии ввело запрет в республике на продажу пиротехники. В 2016-м власти Майкопа разрешили запускать фейерверки только на территории городского парка.
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