В России предложили запретить запускать фейерверки рядом с домами и больницами

Предложение о запрете на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц в январе направили на рассмотрение главе МЧС России Евгению Зиничеву

Автором инициативы стал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он предложил МЧС запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц, сообщил 14 января RT .

В своем обращении министру парламентарий указывает на то, что граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования пиротехники, что приводит к нанесению ущерба зданиям и к возникновению пожаров.

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжелом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — считает депутат.

Сейчас в России введен запрет на использование пиротехнических средств внутри помещений, в том числе на балконах и лоджиях, на территории пожароопасных объектов, на сценических площадках, стадионах, на территориях нацпарков, заказников, заповедников и кладбищ. Также запрещено запускать фейерверки на митингах и демонстрациях.