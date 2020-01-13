На журналистский конкурс «Искра Юга» подали более 300 заявок

На конкурс «Искра Юга — 2019», который пройдет в Ростове-на-Дону, подали 324 заявки из 74 редакций

Премия объединяет журналистов из 15 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Финальный день конкурса состоится 31 декабря. В этом году ее вручат в 11 номинациях:

Больше всего работ — 49 — прислали в последней номинации. Ее призовой фонд составит 100 тыс. рублей, который распределят между тремя лауретами. На втором месте по количеству номинантов — «Лучшее интервью», победить в номинации сможет один из 48 материалов.

Премию уже 12 лет организовывает аналитический центр «Эксперт Юг». Зарегистрироваться в качестве зрителя и ознакомиться с работами можно на сайте премии.