На журналистский конкурс «Искра Юга» подали более 300 заявок

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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На конкурс «Искра Юга — 2019», который пройдет в Ростове-на-Дону, подали 324 заявки из 74 редакций

Премия объединяет журналистов из 15 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Финальный день конкурса состоится 31 декабря. В этом году ее вручат в 11 номинациях:

  • «Лучшая аналитическая статья»;
  • «Лучший дебют (публикации авторов до 25 лет)»;
  • «Лучшее журналистское расследование»;
  • «Лучшее интервью»;
  • «Лучший очерк»;
  • «Лучший репортаж»;
  • «Лучший комментарий/колонка»;
  • «Лучший тематический проект на страницах медиа»;
  • «Лучшая публикация по городскому развитию»;
  • «Лучшая публикация на тему цифровизации»;
  • «Лучшая публикация на тему образа предпринимателя».

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Больше всего работ — 49 — прислали в последней номинации. Ее призовой фонд составит 100 тыс. рублей, который распределят между тремя лауретами. На втором месте по количеству номинантов — «Лучшее интервью», победить в номинации сможет один из 48 материалов.

Премию уже 12 лет организовывает аналитический центр «Эксперт Юг». Зарегистрироваться в качестве зрителя и ознакомиться с работами можно на сайте премии.

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