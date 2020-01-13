Стали известны номинанты 92-й премии «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов на 92-ю премию «Оскар». Российские картины в шорт-лист не вошли

Режиссерская пятерка выглядит следующим образом: Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»), Пон Чжун Хо («Паразиты»).

В категории «Лучший фильм» выдвинуты: «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в... Голливуде», «Паразиты».

За звание лучшего актера поборются Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо ДиКаприо («Однажды в... Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер»), Джонатан Прайс («Два папы»). Лучшей актрисой может стать Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йохансон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»).

В пятерке «Лучший актер второго плана» значатся: Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству», за роль Фреда Роджерса), Энтони Хопкинс («Два папы», за роль Бенедикта XVI), Аль Пачино («Ирландец», за роль Джимми Хоффы), Джо Пеши («Ирландец», за роль Рассела Буфалино).

В номинации «Лучшая актриса второго плана» представлены: Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла», за роль Боби Джуэлл), Лора Дерн («Брачная история», за роль адвоката Норы Фэншоу), Скарлетт Йоханссон («Крорлик Джоджо», за роль Рози Бетцлер), Флоренс Пью («Маленькие женщины», за роль Эми Марч), Марго Робби («Скандал», за роль Кайлы Посписил).

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» представлены: «Паразиты» (Южная Корея), «Страна меда» (Северная Македония), «Отверженные» (Франция), «Боль и слава» (Испания), «Тело Христово» (Польша). Лучшим анимационным фильмом может стать «Истрия игрушек 4», «Клаус», «Потерянное звено», «Я потерял свое тело», «Как приручить дракона 3».

За выдающиеся заслуги в кинематографе уже наградили Дэвида Линча, Уэса Стьюди и Лину Вертмюллер. Раздача призов состоится 9 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Полный список номинантов можно посмотреть в твиттере Американской киноакадемии.