Роспотребнадзор назвал шесть вещей, которые могут предотвратить болезнь Альцгеймера

Специалисты рассказали о профилактике болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — необратимое прогрессирующее расстройство головного мозга. Им страдают порядка 48 млн человек во всем мире. В 60-70% случаев именно болезнь Альцгеймера является причиной развития деменции у людей старческого возраста. На сегодняшний день не существует лекарств, позволяющих остановить это заболевание. В 70% случаев оно вызвано генетической предрасположенностью, но на вероятность развития заболевания также влияют факторы окружающей среды и образ жизни.

Роспотребнадзор 12 января опубликовал советы по профилактике болезни Альцгеймера. Специалисты утверждают, что, если соблюдать шесть основных принципов здорового образа жизни, можно существенно снизить риск возникновения старческого слабоумия. Эксперты советуют регулярно заниматься спортом и умственной деятельностью, быть социально активными, высыпаться и научиться справляться со стрессом.

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко добавил, что человек должен не только заниматься умственной деятельностью и физической активностью, но и правильно питаться. Эксперт посоветовал не злоупотреблять красным мясом, солью, рафинированным сахаром и алкоголем. По его словам, лучше отдать предпочтение мясу птицы и рыбе, молочным продуктам, фасоли, злакам и орехам, сообщил «360» со ссылкой на РИА ФАН.