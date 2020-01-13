В МВД усомнились в достоверности сообщения о двух детях, которые исчезли в парке Ростова

Ростовская область

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В МВД Ростова-на-Дону сообщили, что информация о пропаже сестры и брата 10 января может быть недостоверной

Информация о том, что в парке Ростова-на-Дону пропали 14-летняя девочка и ее младший брат, появилась в соцсетях 12 января. Сообщалось, что в полицию обратился житель Ростова, который представился братом пропавших детей. Он рассказал, что Оля и Женя Войловы ушли гулять из дома на улице Революционной в парк «Соловьиная роща» и не вернулись.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области утром 13 января подтвердили эту информацию и рассказали, что заявление о пропаже детей действительно поступило в полицию. Кроме того, в Ростове объявили сбор волонтеров для поиска брата и сестры.

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Позже стало известно, что сообщение о пропаже Оли и Жени Войловых может быть ложным. В полиции объяснили, что найти человека, подавшего заявление, не удалось.

«Заявка поступила по телефону 112. Никаких письменных или других сообщений об этом не поступало. Есть основания полагать, что информация не соответствует действительности. Проверка продолжается», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в конце новогодних каникул в Ставрополе исчезла 16-летняя девушка. Спустя четыре дня ее нашли.

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