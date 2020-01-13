В МВД усомнились в достоверности сообщения о двух детях, которые исчезли в парке Ростова

В МВД Ростова-на-Дону сообщили, что информация о пропаже сестры и брата 10 января может быть недостоверной

Информация о том, что в парке Ростова-на-Дону пропали 14-летняя девочка и ее младший брат, появилась в соцсетях 12 января. Сообщалось, что в полицию обратился житель Ростова, который представился братом пропавших детей. Он рассказал, что Оля и Женя Войловы ушли гулять из дома на улице Революционной в парк «Соловьиная роща» и не вернулись.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области утром 13 января подтвердили эту информацию и рассказали, что заявление о пропаже детей действительно поступило в полицию. Кроме того, в Ростове объявили сбор волонтеров для поиска брата и сестры.