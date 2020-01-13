На Кубани в начале недели потеплеет до 10 °С

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 13 по 15 января

В Краснодаре 13 января без осадков, ветер до 9 м/с. Температура воздуха днем составит 3-5 °С. В целом по краю днем будет около 6 °С, на Черноморском побережье — до 8 °С.

Во вторник и среду в регионе осадков не ожидается, ветер 5-10 м/с с порывами до 9-14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1…-4 °С, местами в восточной части края до -5…-8 °С. Днем воздух прогреется до 2-7 °С.

На Черноморском побережье также установится сухая погода, однако в Туапсинском районе местами пройдут дожди. На участке Анапа — Геленджик 15 января ветер 12-14 м/с, в Новороссийске порывы до 15-20 м/с. Ночью температура составит 2-7 °С, днем — 5-10 °С, рассказали в краевом гидрометцентре.