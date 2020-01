В Анапе машина врезалась в дерево. Два человека погибли

View this post on Instagram

Минувшей ночью на Верхней дороге произошло ДТП. Водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Прибывшие на место вызова спасатели извлекли из аварийного авто двоих погибших. Один пострадавший был госпитализирован.