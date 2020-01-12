В Анапе машина врезалась в дерево. Два человека погибли

Авария случилась около 1:50 на улице Верхняя дорога. 33-летний водитель автомобиля Lifan не справился с управлением, в итоге машина влетела в дерево.

На месте ДТП погибли пассажиры 32 и 53 лет. Водитель иномарки получил травмы, его госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка. , сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.