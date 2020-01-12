В Анапе машина врезалась в дерево. Два человека погибли

Краснодарский край

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В Анапе ночью 12 января произошло смертельное ДТП

Авария случилась около 1:50 на улице Верхняя дорога. 33-летний водитель автомобиля Lifan не справился с управлением, в итоге машина влетела в дерево.

На месте ДТП погибли пассажиры 32 и 53 лет. Водитель иномарки получил травмы, его госпитализировали. 

По факту случившегося проводится проверка. , сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работали сотрудники службы спасения. Они извлекли пострадавшего и тела погибших из поврежденной машины.

Накануне Юга.ру рассказывали о другой аварии на Кубани. На трассе под Краснодаром ночью 10 декабря произошло смертельное ДТП на встречке, погибли двое. 

Анапа ДТП МЧС Полиция смерть

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