В Анапе нашли 6-летнего мальчика, который в прошлом году пропал в Беларуси

В Анапе 9 января нашли мальчика и его отца, которые исчезли в Беларуси 28 октября 2019 года

В конце октября 2019 года в милицию Гродно обратилась женщина. Она рассказала, что ее сына из детского сада забрал отец мальчика, их местонахождение оставалось ей неизвестным. В полиции отмечали, что мужчину не лишали родительских прав и что он является законным отцом.

По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело, мужчину и ребенка объявили в межгосударственный розыск. Сотрудники милиции наладили взаимодействие с полицейскими России. Последние 9 января сообщили о том, что отец и его 6-летний сын находятся в Анапе.

Мальчика передали матери, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома 10 января.

Напомним, 9 января стало известно о том, что на Кубани нашли мужчину, который уехал из дома и несколько месяцев игнорировал семью.