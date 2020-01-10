В Сочи созрели плоды на «бисерном» дереве, из которых делают бусы и четки

Дерево растет в Сочинском нацпарке. Там предупредили, что растение крайне коварно: все его части очень токсичны.

Мякоть плодов особенно ядовита и обладает неприятным запахом. Из нее добывают техническое масло, которое после используют для мыловарения и свечного производства. А внутри плода скрывается шаровидные семена. Они ребристые и крайне прочные, достигают в размере 6-8 мм. По бокам у семян есть отверстия, как у настоящих бусин. Из них в Индии или Пакистане изготавливают четки и бусы, а также другие украшения, шлифуя, окрашивая и покрывая бисерины лаком для большей привлекательности. За эти особенности дерево и называют «четковым».

Семена достаточно немного прокипятить в воде, чтобы они стали более безопасными. Плодоносит «четковое» дерево долго, до самой весны, каждый год принося богатый урожай, сообщили в пресс-службе нацпарка.