В Сочи созрели плоды на «бисерном» дереве, из которых делают бусы и четки
В Сочи в январе начало плодоносить необычное растение - «четковое» или «бисерное» дерево — мелия иранская
Дерево растет в Сочинском нацпарке. Там предупредили, что растение крайне коварно: все его части очень токсичны.
Мякоть плодов особенно ядовита и обладает неприятным запахом. Из нее добывают техническое масло, которое после используют для мыловарения и свечного производства. А внутри плода скрывается шаровидные семена. Они ребристые и крайне прочные, достигают в размере 6-8 мм. По бокам у семян есть отверстия, как у настоящих бусин. Из них в Индии или Пакистане изготавливают четки и бусы, а также другие украшения, шлифуя, окрашивая и покрывая бисерины лаком для большей привлекательности. За эти особенности дерево и называют «четковым».
Семена достаточно немного прокипятить в воде, чтобы они стали более безопасными. Плодоносит «четковое» дерево долго, до самой весны, каждый год принося богатый урожай, сообщили в пресс-службе нацпарка.
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