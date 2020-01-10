В Сочи созрели плоды на «бисерном» дереве, из которых делают бусы и четки

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи в январе начало плодоносить необычное растение - «четковое» или «бисерное» дерево — мелия иранская

Дерево растет в Сочинском нацпарке. Там предупредили, что растение крайне коварно: все его части очень токсичны.

Мякоть плодов особенно ядовита и обладает неприятным запахом. Из нее добывают техническое масло, которое после используют для мыловарения и свечного производства. А внутри плода скрывается шаровидные семена. Они ребристые и крайне прочные, достигают в размере 6-8 мм. По бокам у семян есть отверстия, как у настоящих бусин. Из них в Индии или Пакистане изготавливают четки и бусы, а также другие украшения, шлифуя, окрашивая и покрывая бисерины лаком для большей привлекательности. За эти особенности дерево и называют «четковым».

Семена достаточно немного прокипятить в воде, чтобы они стали более безопасными. Плодоносит «четковое» дерево долго, до самой весны, каждый год принося богатый урожай, сообщили в пресс-службе нацпарка. 

Как писали Юга.ру, в декабре в Сочи созрели плоды на «зубном» дереве, которые могут заменить перец. А в ноябре — «мыльные орехи», которые заменяют гель для душа и стиральный порошок.

Парки Сочи Экология

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи созрели плоды на «бисерном» дереве, из которых делают бусы и четки
На Ставрополье трех силовиков арестовали по обвинению в продаже оружия
Опрос показал, кто в России доволен своей зарплатой. Таких людей меньше трети
В Адыгее в январе зарегистрировали четыре случая заболевания корью
Зарплата по самым дорогим вакансиям Краснодара в 2020 году превышает 200 тыс. рублей. Вот они
В Краснодаре пара погибла от отравления угарным газом

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале