На Ставрополье трех силовиков арестовали по обвинению в продаже оружия

Ставропольский край

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Двух военнослужащих одной из воинских частей Минобороны и офицера МВД арестовали по делу о сбыте оружия на Ставрополье

По версии следствия, трое силовиков в декабре сбыли другим гражданам пистолеты Макарова, автомат Калашникова и патроны к ним. Их обвиняли по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный сбыт оружия и боеприпасов).

Ставропольский гарнизонный военный суд избрал им меру пресечения 9 января, сообщает пресс-служба суда. Фигуранты арест обжаловали.

Пресс-служба краевого главка МВД сообщила, что в отношении обвиняемого, который работает в полиции, проводится проверка. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел.

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