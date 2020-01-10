На Кубани на директора кинотеатра завели уголовное дело за мошенничество

Краснодарский край

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В Каневском районе в январе возбудили уголовное дело против директора кинотеатра, который заключал фиктивные договоры

Известно, что в 2019 году директор кинотеатра «Космос» в Каневской заключил муниципальные договоры на выполнение ремонта в помещении. Прокуратура района провела проверку и выяснила, что мужчина получил более 167 тыс. рублей на основании недостоверных актов о выполнении работ.

В результате против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщили 10 января в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, 9 января стало известно о том, что в Геленджике при ремонте школы похитили 400 тыс. рублей.

Каневской район Капремонт Кино Мошенничество Чиновники

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