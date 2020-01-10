«Газпром добыча Краснодар» стабилизировала добычу углеводородов
По сравнению с 2018 годом компания «Газпром добыча Краснодар» стабилизировала добычу газа, а добычу жидких углеводородов увеличила на 18%
За 2019 год ООО «Газпром добыча Краснодар» добыло 2,61 млрд куб м. газа и 259 тыс. тонн жидких углеводородов — газового конденсата и нефти. При этом показатели по добыче газового конденсата и нефти прекратили устойчивую тенденцию к снижению объемов и впервые превысили итоги 2017 и 2018 годов (в 2017-й — 241,6 тыс. тонн, в 2018-й — 219,8 тыс. тонн).
Стабилизация добычи газа достигнута благодаря комплексному развитию Вуктыльского геолого-экономического района, а именно — за счет закачки газа в пласт основной разрабатываемой залежи Вуктыльского месторождения в Республике Коми.
Ключевым фактором роста добычи жидких углеводородов стал ввод в пробную эксплуатацию двух скважин Песчаного месторождения в Краснодарском крае.
«Предприятию удалось стабилизировать добычу углеводородов на месторождениях после нескольких лет падения добычных объемов как в южных регионах производственной деятельности, так и в Республике Коми. Положительные показатели в области производства — результат упорной и кропотливой работы коллектива компании. В планах — масштабные работы по реконструкции имеющихся производственных объектов и ввод в эксплуатацию новых. На эти цели будут затрачены значительные инвестиции», — отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.
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