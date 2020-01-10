Кубанцы 10 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Краснодарский край, Вся Россия

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Жители Краснодарского края, а также все россияне в ночь с 10 на 11 января будут иметь возможность увидеть первое лунное затмение в 2020 году

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной и своей тенью перекрывает спутник. В такие моменты Луна приобретает красноватый оттенок.

Однако у Земли еще есть полутень, в которую Луна также будет заходить — всего четыре раза на протяжении всего 2020 года. Самое значительное так называемое полутеневое затмение произойдет именно в первые дни года: Луна окажется в полутени планеты почти на 100%.

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«Оно начнется 10 января в 20:08 по московскому времени и продлится до 00:12 субботы. Момент наибольшей фазы полутеневого затмения наступит в 22:10. В этот момент Луна будет располагаться над горизонтом на всей территории нашей страны, то есть это затмение можно будет увидеть из любого региона России», — сообщила сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.

По данным Московского планетария, 28-29 января жители страны смогут также наблюдать молодую Луну и яркую в это время года Венеру над юго-западным горизонтом, пишет ТАСС. Следующее лунное затмение произойдет 5 июня, добавил портал «360».

Космос

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