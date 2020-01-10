Кубанцы 10 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Жители Краснодарского края, а также все россияне в ночь с 10 на 11 января будут иметь возможность увидеть первое лунное затмение в 2020 году

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной и своей тенью перекрывает спутник. В такие моменты Луна приобретает красноватый оттенок.

Однако у Земли еще есть полутень, в которую Луна также будет заходить — всего четыре раза на протяжении всего 2020 года. Самое значительное так называемое полутеневое затмение произойдет именно в первые дни года: Луна окажется в полутени планеты почти на 100%.