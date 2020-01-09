В центре Краснодара из-за обрыва проводов встали трамваи

Краснодарский край

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Вечером 9 января в Краснодаре оказалось прерванным движение трамваев по улице Горького из-за обрыва контактной сети

Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Октябрьской около 18:50. Из-за обрыва контактной сети трамваи перестали ходить по всей протяженности улицы Горького в обе стороны.

Вагоны, следующие из Юбилейного и Славянского микрорайонов скопились на Кирова. Вагоны, следующие в направлении этих микрорайонов, поворачивают с Дмитриевской дамбы на Садовую.

По данным на 20:00 движения трамваев на этом участке в обе стороны пока нет. С МУП «КТТУ» для уточнения обстановки связаться не удалось.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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