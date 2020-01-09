В Адыгее в новогодние праздники родились 48 детей

В Адыгее с 1 по 8 января родились 48 детей, большинство из которых оказались мальчиками

Среди 48 новорожденных были 31 мальчик и 17 девочек. В первый день 2020 года в республике родились четыре ребенка, сообщили порталу Юга.ру в Адыгейском республиканском перинатальном центре. По словам собеседника, первым появился на свет мальчик. Он родился в 00:40, после него 1 января родились еще 3 девочки.

«Все роды в новогодние праздники проходили в штатном режиме. И дети, и мамы чувствуют себя хорошо, многие уже выписаны домой», — добавили в организации.

Между тем, по итогам 2019 года, в органах ЗАГС Адыгеи зарегистрировали более 4 тыс. актов о рождении детей.