Онлайн-кинотеатр Wink представит пять премьер в январе

Еще одна немецкая премьера — комедия «Нянька на Рождество». Это смешное приключение мелкого вора Дениса, который случайно оказался сиделкой у богатого бизнесмена, прикованного к инвалидному креслу.

Немецкая комедия «Выпьем за любовь» рассказывает о семейном ужине, на котором один из главных героев сообщает о том, что он назовет своего новорожденного сына Адольф. После этого ужин превращается в настоящий скандал и словесную перепалку.

Это зрелищный боевик «Последний бросок», лирическая драма «Матиас и Максим» и легкие комедии «Выпьем за любовь», «Корпоративные животные» и «Нянька на рождество». Бонусом к киноновинкам Wink на неделю раньше официальной премьеры покажет первые эпизоды сериала «Пианино».

Голливудская комедия «Корпоративные животные» с Деми Мур в главной роли повествует о сотрудниках крупной компании, попавших в опасную ситуацию прямо на корпоративе. Теперь пришло время узнать истинное лицо друг друга и научиться настоящей командной работе.

Для любителей зрелищ онлайн-кинотеатр Wink представит новый американский боевик «Последний бросок» с участием Гоши Куценко и Равшаны Курковой. Фильм основан на реальной истории, которая произошла в Албании. В небольшом албанском городе бандиты производят наркотики и распространяют их по всей Европе, в преступной схеме замешаны полиция, чиновники и бизнес. Однако элитный отряд полицейских решает прекратить этот беспредел.

Драма «Матиас и Максим» — это фильм канадского режиссера Ксавье Долана о взрослении, сложных отношениях с родителями и суровой реальностью окружающего мира. Матиас и Максим — друзья с детства, устраивают вечеринки, беспечно проводят время, пока внезапно не оказываются в главных ролях одной короткометражки, которая кардинально меняет их жизни.

Кроме киноновинок зрителей Wink ждет новый сериал «Пианино», который в РФ покажут впервые. Официальная премьера состоится 15 января на телеканале Fox. Но раньше всех сериал можно посмотреть только в Wink — «Пианино» доступно уже с 8 января. Главный герой сериала Лаки узнает, что его мама смертельно больна и отправляется в длительную поездку из одного конца Австралии в другой, чтобы с ней попрощаться. С собой в дорогу он берет только пианино. По пути он встречает незнакомку Мег, путешествие с которой превращается в невероятное приключение.

Новинки кино доступны в Wink в подписках: «Для праздников», «Для ценителей», «Для любителей» и «Для киноманов».