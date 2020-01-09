Мужчине, который избил в Сочи подругу и бросил умирать на обочине, предъявили обвинение

Мужчину, который до смерти избил свою подругу на обочине дороги в Сочи, в январе заключили под стражу

Избитую 31-летнюю женщину нашли утром 16 ноября на обочине в Хостинском районе, недалеко от Орлиных скал. Местные жители, которые ее обнаружили, вызвали скорую, но женщина скончалась по пути в больницу.

30 декабря 32-летний житель Томска сам пришел в полицию и дал признательные показания. Он рассказал, что ехал с подругой на прогулку к Орлиным скалам. По пути у них произошел конфликт. Мужчина три раза ударил девушку по голове и уехал, оставив ее на обочине дороги. По его словам, он думал, что она жива, а о ее смерти узнал позже из интернета.