Мужчине, который избил в Сочи подругу и бросил умирать на обочине, предъявили обвинение
Мужчину, который до смерти избил свою подругу на обочине дороги в Сочи, в январе заключили под стражу
Избитую 31-летнюю женщину нашли утром 16 ноября на обочине в Хостинском районе, недалеко от Орлиных скал. Местные жители, которые ее обнаружили, вызвали скорую, но женщина скончалась по пути в больницу.
30 декабря 32-летний житель Томска сам пришел в полицию и дал признательные показания. Он рассказал, что ехал с подругой на прогулку к Орлиным скалам. По пути у них произошел конфликт. Мужчина три раза ударил девушку по голове и уехал, оставив ее на обочине дороги. По его словам, он думал, что она жива, а о ее смерти узнал позже из интернета.
В январе ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). По ходатайству следствия суд заключил подозреваемого под стражу.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, расследование уголовного дела продолжается, сообщили 9 января в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
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