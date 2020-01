«У каждого свой путь борьбы с раком». Елена Малышева рассказала, как защитила себя от онкологии

View this post on Instagram

У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь - предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу). За все это огромная благодарность моему любимому доктору - Игорю Владимировичу Городокину. Он руководит клиникой гастроэнтерологии в СЩА и клиникой пищеварения у нас в Москве. В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня считается, что ЭРОЗИЯ-ЯЗВА-РАК - это стадии одной болезни. Поэтому очень важно лечить именно первую стадию! Тогда не будет последней! Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили. Я постоянно пью НЕКСИУМ в дозе 40 мг. Мы все сейчас обсуждаем трагический уход из жизни доктора Павленко. Сходите и сделайте гастро- и колоноскопию! Это будет ваш ответ раку! аНе ждите симптомов болезни! Сделайте все заранее! Если у вас плохой врач, найдите хорошего. если надо заплатить хорошему доктору, заплатите! Ваша жизнь этого стоит! А если хотите попасть к доктору Городокину, то он точно супер грамотный врач! Записаться на прием можно по телефону: 8(495)268-1212