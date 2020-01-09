«У каждого свой путь борьбы с раком». Елена Малышева рассказала, как защитила себя от онкологии

Краснодарский край, Вся Россия

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Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала 8 января, как предотвратила у себя возможное онкологическое заболевание

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Малышева рассказала свои подписчикам в инстаграме, как защитила себя от рака толстого кишечника, и что нужно делать, чтобы не запустить болезнь.

«У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь — предупредить и не допустить! Именно поэтому я все делаю заранее», — объяснила телеведущая.

Она сообщила, что несколько лет назад удалила три предраковых полипа, тем самым обезопасив себя от рака кишечника.

«В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня считается, что эрозия-язва-рак — это стадии одной болезни. Поэтому очень важно лечить именно первую стадию! Тогда не будет последней!», — резюмировала Малышева.

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Она успокоила подписчиков, что все ее эрозии зажили, и сейчас здоровью телеведущей ничего не угрожает.

Кроме того, телеведущая призвала не ждать симптомов и пройти процедуру гастро- и колоноскопии. Она рекомендровала найти хорошего врача и не скупиться.

«Если надо заплатить хорошему доктору, заплатите! Ваша жизнь этого стоит!», — заключила Елена Малышева.

Как напомнил портал «360», конце ноября 2019 года Малышева рассказала, как определить начинающийся рак мозга. Среди симптомов она назвала головные боли, изменение речи и отказ организма нормального функционировать.

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У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь - предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу). За все это огромная благодарность моему любимому доктору - Игорю Владимировичу Городокину. Он руководит клиникой гастроэнтерологии в СЩА и клиникой пищеварения у нас в Москве. В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня считается, что ЭРОЗИЯ-ЯЗВА-РАК - это стадии одной  болезни. Поэтому очень важно лечить именно первую стадию! Тогда не будет последней! Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили. Я постоянно пью НЕКСИУМ в дозе 40 мг. Мы все сейчас обсуждаем трагический уход из жизни доктора Павленко. Сходите и сделайте гастро- и колоноскопию! Это будет ваш ответ раку! аНе ждите симптомов болезни! Сделайте все заранее!  Если у вас плохой врач, найдите хорошего. если надо заплатить хорошему доктору, заплатите! Ваша жизнь этого стоит! А если хотите попасть к доктору Городокину, то он точно супер грамотный врач! Записаться на прием можно по телефону: 8(495)268-1212

A post shared by Елена Малышева (@malysheva.live) on

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