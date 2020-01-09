«У каждого свой путь борьбы с раком». Елена Малышева рассказала, как защитила себя от онкологии

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала 8 января, как предотвратила у себя возможное онкологическое заболевание

Малышева рассказала свои подписчикам в инстаграме, как защитила себя от рака толстого кишечника, и что нужно делать, чтобы не запустить болезнь.

«У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь — предупредить и не допустить! Именно поэтому я все делаю заранее», — объяснила телеведущая.

Она сообщила, что несколько лет назад удалила три предраковых полипа, тем самым обезопасив себя от рака кишечника.

«В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня считается, что эрозия-язва-рак — это стадии одной болезни. Поэтому очень важно лечить именно первую стадию! Тогда не будет последней!», — резюмировала Малышева.