Роспотребнадзор рассказал, что самое опасное в фастфуде
Роспотребнадзор 9 января предостерег россиян от употребления фастфуда и объяснил, что такая еда содержит трансжиры, негативно сказывающиеся на здоровье
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Еда из ресторанов быстрого питания содержит искусственные трансжиры, которые вредят сердечно-сосудистой системе и могут вызвать воспалительные процессы в организме, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Трансжиры (или трансизомеры жирных кислот) — разновидность ненасыщенных жиров. В натуральных молочных продуктах содержится 2-6% трансжиров, в мясе жвачных животных — 3-9%, в курином мясе и свинине всего 0-2%. Искусственно созданные трансжиры образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел.
Умеренное потребление трансжиров природного происхождения не оказывает вредного влияния на здоровье, однако вред искусственных подтвержден рядом научных исследований, подчеркнули в ведомстве. Так, употребление трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также рака молочной железы.
Трансжиры есть в заменителях сливочного масла, гидрогенизированных растительных маслах, фритюре, маргарине, заменителях молока и сливок. В больших количествах такие жиры содержатся в блюдах из ресторанов быстрого питания: гамбургеры, картофель фри, жареная курица и рыба, пицца.
Напомним, в 2014 году депутаты Госдумы собирались ввести дополнительный налог на иностранный фастфуд. А через год режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский получили 700 млн рублей на запуск сети «патриотического фастфуда».
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