Из-за снегопада в Адыгее объявили экстренное предупреждение

По данным синоптиков, сильный мокрый снег в Адыгее ожидается до конца суток 9 января. В республике объявили экстренное предупреждение.

В пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее сообщили, что в связи с осадками в регионе вероятны происшествия, связанные с повалом деревьев, повреждением слабоукрепленных конструкций, нарушением работы дорожных и коммунальных служб, нарушением систем жизнеобеспечения населения. Также непогода может привести к затруднениям в работе транспорта, увеличению количества ДТП и травматизму граждан.

Для ликвидации последствий возможных ЧС все силы и средства органов управления республики перешли в режим повышенной готовности. На дорогах Адыгеи работает снегоуборочная техника.

В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (8772) 56-80-78, 112 или 101.

Как писали Юга.ру, с 9 по 11 января в Краснодарском крае ожидается мокрый снег, дождь и усиление ветра до 25 м/с.