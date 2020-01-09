Из-за снегопада в Адыгее объявили экстренное предупреждение
Жителей Адыгеи 9 января предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за сильного налипания мокрого снега
По данным синоптиков, сильный мокрый снег в Адыгее ожидается до конца суток 9 января. В республике объявили экстренное предупреждение.
В пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее сообщили, что в связи с осадками в регионе вероятны происшествия, связанные с повалом деревьев, повреждением слабоукрепленных конструкций, нарушением работы дорожных и коммунальных служб, нарушением систем жизнеобеспечения населения. Также непогода может привести к затруднениям в работе транспорта, увеличению количества ДТП и травматизму граждан.
Для ликвидации последствий возможных ЧС все силы и средства органов управления республики перешли в режим повышенной готовности. На дорогах Адыгеи работает снегоуборочная техника.
В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (8772) 56-80-78, 112 или 101.
Как писали Юга.ру, с 9 по 11 января в Краснодарском крае ожидается мокрый снег, дождь и усиление ветра до 25 м/с.
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