В России появился ГОСТ для жевательного табака
С 1 января 2020 года в России вступил в силу первый ГОСТ для жевательного табака
Стандарт разработал Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий, чтобы можно было отличать жевательный табак от сосательного (снюса). ГОСТ содержит требования к содержанию и упаковке табачного изделия, а также перечень ингредиентов, которые могут входить в состав жевательного табака, сообщил 9 января RT со ссылкой на текст документа.
Состав и изготовитель должны быть указаны на упаковке изделия. Кроме того, упаковка должна маркироваться «18+» и содержать надпись в черной рамке «Это табачное изделие вредит вашему здоровью».
Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года депутаты Госдумы предложили ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая.
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После отравления ребенка в Горячем Ключе 17 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал запретить продажу жевательных смесей с никотином. Уже на следующий день Законодательное собрание Краснодарского края в первом и окончательном чтении приняло соответствующий закон.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 24 декабря поручил Роспотребнадзору, МВД, Генпрокуратуре и Следственному комитету провести рейды по точкам продажи снюса.
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