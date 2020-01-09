В России появился ГОСТ для жевательного табака

С 1 января 2020 года в России вступил в силу первый ГОСТ для жевательного табака

Стандарт разработал Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий, чтобы можно было отличать жевательный табак от сосательного (снюса). ГОСТ содержит требования к содержанию и упаковке табачного изделия, а также перечень ингредиентов, которые могут входить в состав жевательного табака, сообщил 9 января RT со ссылкой на текст документа.

Состав и изготовитель должны быть указаны на упаковке изделия. Кроме того, упаковка должна маркироваться «18+» и содержать надпись в черной рамке «Это табачное изделие вредит вашему здоровью».