На Кубани нашли мужчину, который уехал из дома и четыре месяца игнорировал семью

В Краснодарском крае нашелся объявленный в розыск 30-летний житель Кабардино-Балкарии, который более четырех месяцев не выходил на связь с родственниками

В сентябре 2019 года житель города Тырныауз в Кабардино-Балкарии уехал в Москву на заработки. Он перестал отвечать на звонки родственников, и они обратились в полицию. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские Эльбрусского района установили, что пропавший находится в Краснодарском крае.

Мужчина объяснил, что все это время молчал из-за семейных разногласий. Между тем, родных уведомили о его местонахождении, сообщили 9 января в пресс-службе МВД по республике.

На Кубани уже находили людей, считавшихся пропавшими без вести. Так, в конце декабря домой в Краснодар вернулся парень, который пропал полтора года назад.