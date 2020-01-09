Принц Гарри и Меган Маркл решили стать финансово независимыми и половину времени жить в США

Герцог и герцогиня Сассекские сообщили 8 января, что собираются жить в Великобритании и США, основать благотворительную организацию и стать членами королевской семьи с финансовой независимостью

Супруги объявили об этом в своем официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в инстаграме . Принц Гарри и Меган Маркл признались, что этому решению предшествовали месяцы раздумий и размышлений.

«Мы намерены отступить как "старшие" члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву», — говорится в публикации.

Супруги подчеркнули, что продолжат сотрудничать с Королевой, Принцем Уэльским, Герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами.

Решение снять с себя полномочия членов королевской семьи герцог и герцогиня объяснили тем, что гордятся своей работой, хотят заниматься благотворительностью и получать профессиональный доход. В существующей структуре королевской семьи им это запрещено делать, сказано на сайте герцогов Сассекских. При этом Суверенный Грант покрывает 5% их расходов.

Финансирование королевской семьи осуществляется через Суверенный Грант. Он покрывает работу Королевской семьи в поддержку Ее Величества Королевы, включая расходы на содержание официальных резиденций и рабочих мест.

Супруги добавили, что будут жить не только в Соединенном Королевстве, но и в Северной Америке. По их словам, это позволит им воспитать сына с благодарностью к королевской семье, в которой он родился, и даст возможность сосредоточиться на новых целях. Также они анонсировали запуск новой благотворительной организации.