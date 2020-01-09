Принц Гарри и Меган Маркл решили стать финансово независимыми и половину времени жить в США
Герцог и герцогиня Сассекские сообщили 8 января, что собираются жить в Великобритании и США, основать благотворительную организацию и стать членами королевской семьи с финансовой независимостью
Супруги объявили об этом в своем официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в инстаграме. Принц Гарри и Меган Маркл признались, что этому решению предшествовали месяцы раздумий и размышлений.
«Мы намерены отступить как "старшие" члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву», — говорится в публикации.
Супруги подчеркнули, что продолжат сотрудничать с Королевой, Принцем Уэльским, Герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами.
Решение снять с себя полномочия членов королевской семьи герцог и герцогиня объяснили тем, что гордятся своей работой, хотят заниматься благотворительностью и получать профессиональный доход. В существующей структуре королевской семьи им это запрещено делать, сказано на сайте герцогов Сассекских. При этом Суверенный Грант покрывает 5% их расходов.
Финансирование королевской семьи осуществляется через Суверенный Грант. Он покрывает работу Королевской семьи в поддержку Ее Величества Королевы, включая расходы на содержание официальных резиденций и рабочих мест.
Супруги добавили, что будут жить не только в Соединенном Королевстве, но и в Северной Америке. По их словам, это позволит им воспитать сына с благодарностью к королевской семье, в которой он родился, и даст возможность сосредоточиться на новых целях. Также они анонсировали запуск новой благотворительной организации.
Как писали Юга.ру, в 2018 году герцог и герцогиня Сассекские попали в список самых влиятельных людей мира по версии Time.
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“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA
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