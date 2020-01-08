В Краснодаре пациент зарезал консультанта центра по реабилитации зависимых

Проходящий лечение пациент реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов в Краснодаре зарезал консультанта лечебного учреждения

По информации источника «360», сначала буйный пациент напал на волонтера центра. За последнего заступился консультант. Тогда пациент схватил кухонный нож и нанес мужчине удары. Пострадавший скончался.

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили об убийстве, произошедшем 6 января в здании на Казачьем проспекте в дачном товариществе Верхний казачий хутор. 31-летний мужчина зарезал 34-летнего в ходе конфликта.

«В ходе ссоры молодой человек нанес оппоненту не менее 30 ударов ножом в область лица и туловища», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Убийцу задержали, ему предъявили обвинение. Его планируют заключить под стражу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.