В Краснодаре пациент зарезал консультанта центра по реабилитации зависимых

Краснодарский край

Распечатать

Проходящий лечение пациент реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов в Краснодаре зарезал консультанта лечебного учреждения

По информации источника «360», сначала буйный пациент напал на волонтера центра. За последнего заступился консультант. Тогда пациент схватил кухонный нож и нанес мужчине удары. Пострадавший скончался.

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили об убийстве, произошедшем 6 января в здании на Казачьем проспекте в дачном товариществе Верхний казачий хутор. 31-летний мужчина зарезал 34-летнего в ходе конфликта.

«В ходе ссоры молодой человек нанес оппоненту не менее 30 ударов ножом в область лица и туловища», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Убийцу задержали, ему предъявили обвинение. Его планируют заключить под стражу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Здравоохранение Убийство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Анапа — Турция. Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
Пасеки, автосервисы и необоснованные УДО. СК завершил расследование в колонии, где Цеповяз ел крабов и шашлык
В Краснодаре пациент зарезал консультанта центра по реабилитации зависимых
Скорая насмерть сбила ребенка на курорте в Карачаево-Черкесии
В Краснодаре все мосты и путепроводы обработали от гололеда
МИД Украины: Жертвами крушения Boeing в Иране стали граждане семи стран, всего 176 человек

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале