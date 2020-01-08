В Краснодаре пациент зарезал консультанта центра по реабилитации зависимых
Проходящий лечение пациент реабилитационного центра для алкоголиков и наркоманов в Краснодаре зарезал консультанта лечебного учреждения
По информации источника «360», сначала буйный пациент напал на волонтера центра. За последнего заступился консультант. Тогда пациент схватил кухонный нож и нанес мужчине удары. Пострадавший скончался.
В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили об убийстве, произошедшем 6 января в здании на Казачьем проспекте в дачном товариществе Верхний казачий хутор. 31-летний мужчина зарезал 34-летнего в ходе конфликта.
«В ходе ссоры молодой человек нанес оппоненту не менее 30 ударов ножом в область лица и туловища», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Убийцу задержали, ему предъявили обвинение. Его планируют заключить под стражу.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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