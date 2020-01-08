В Краснодаре все мосты и путепроводы обработали от гололеда

В Краснодаре 8 января после дождливой погоды пошел снег, городские службы обработали противоледными реагентами все мосты и путепроводы

«Хотя синоптики прогнозируют в ближайшие сутки отсутствие заморозков, дежурство машин продолжится», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Накануне почти сутки в Краснодаре шел дождь, ночью пошел мокрый снег, и рано утром, несмотря на плюсовую температуру, спецтехника превентивно обработала все мосты и путепроводы от гололедицы.

Водителей просят не выезжать на летней резине, чтобы не создавать аварийных ситуаций, и быть аккуратными на дорогах.

Сейчас в городе дежурят девять машин спецтехники, при необходимости количество снегоуборочных машин увеличат до 36, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным Краснодарского гидрометцентра, до вечера в Краснодаре продолжится мокрый снег и дождь. Днем температура 0-3 °С.