В Краснодаре все мосты и путепроводы обработали от гололеда
В Краснодаре 8 января после дождливой погоды пошел снег, городские службы обработали противоледными реагентами все мосты и путепроводы
Накануне почти сутки в Краснодаре шел дождь, ночью пошел мокрый снег, и рано утром, несмотря на плюсовую температуру, спецтехника превентивно обработала все мосты и путепроводы от гололедицы.
«Хотя синоптики прогнозируют в ближайшие сутки отсутствие заморозков, дежурство машин продолжится», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Водителей просят не выезжать на летней резине, чтобы не создавать аварийных ситуаций, и быть аккуратными на дорогах.
Сейчас в городе дежурят девять машин спецтехники, при необходимости количество снегоуборочных машин увеличат до 36, сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным Краснодарского гидрометцентра, до вечера в Краснодаре продолжится мокрый снег и дождь. Днем температура 0-3 °С.
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