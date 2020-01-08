В Краснодаре все мосты и путепроводы обработали от гололеда

Краснодарский край

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В Краснодаре 8 января после дождливой погоды пошел снег, городские службы обработали противоледными реагентами все мосты и путепроводы

Накануне почти сутки в Краснодаре шел дождь, ночью пошел мокрый снег, и рано утром, несмотря на плюсовую температуру, спецтехника превентивно обработала все мосты и путепроводы от гололедицы.

«Хотя синоптики прогнозируют в ближайшие сутки отсутствие заморозков, дежурство машин продолжится», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

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Сейчас в городе дежурят девять машин спецтехники, при необходимости количество снегоуборочных машин увеличат до 36, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным Краснодарского гидрометцентра, до вечера в Краснодаре продолжится мокрый снег и дождь. Днем температура 0-3 °С.

Краснодар Погода

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