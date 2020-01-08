Мужчина, бросивший на обочине в Сочи избитую до смерти женщину, сам явился в полицию

Избитую 31-летнюю женщину нашли утром 16 ноября на обочине в Хостинском районе, недалеко от Орлиных скал. Местные жители, которые ее обнаружили, вызвали скорую, но женщина скончалась по пути в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По информации источника «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, убийца — 32-летний молодой человек погибшей — сам явился в полицию накануне Нового года. В Сочи он переехал из Томска несколько лет назад.

«Он написал явку с повинной, сознавшись в том, что именно он избил 31-летнюю подругу», — сообщил источник.

На допросе мужчина рассказал, что причиной инцидента стала ссора — молодые люди ехали в сторону Орлиных скал на прогулку и между ними возник конфликт. При этом он не думал, что убил девушку.

«Я остановил машину, вывел ее на улицу и сильно избил, после чего оставил на обочине. Я испугался и уехал. Думал, что она жива. А потом прочитал в интернете, что она скончалась», — заявил мужчина.

Источник сообщил, что в ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.

Друзья убитой ранее рассказывали, что после инцидента мужчина исчез, они также считали его виновным.