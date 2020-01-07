Спасатели напомнили об опасности схода лавин в горах Сочи

Краснодарский край

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Слабая лавиноопасность сохраняется с начала января

Администрация Сочи разослала предупреждение о том, что 7 января в горах по-прежнему сохраняется слабая лавиноопасность. Предупреждения об этом расставлены в местах массовых гуляний и в районах горнолыжных трасс Красной Поляны.

К туристам и спортсменам обратились с просьбой проявлять осмотрительность, принимать меры предосторожности, по возможности воздержаться от пеших походов в горы. Лавинная опасность сохраняется на высоте более 1500 м над уровнем моря.

В случае чрезвычайных происшествий нужно звонить с мобильного телефона на единый номер 112.

МЧС Погода Сочи Экстремальные виды спорта

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