Спасатели напомнили об опасности схода лавин в горах Сочи
Слабая лавиноопасность сохраняется с начала января
Администрация Сочи разослала предупреждение о том, что 7 января в горах по-прежнему сохраняется слабая лавиноопасность. Предупреждения об этом расставлены в местах массовых гуляний и в районах горнолыжных трасс Красной Поляны.
К туристам и спортсменам обратились с просьбой проявлять осмотрительность, принимать меры предосторожности, по возможности воздержаться от пеших походов в горы. Лавинная опасность сохраняется на высоте более 1500 м над уровнем моря.
В случае чрезвычайных происшествий нужно звонить с мобильного телефона на единый номер 112.
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