В Краснодаре ожидается снег с дождем и мороз в последние дни новогодних каникул
Минусовая температура и осадки придут в краевую столицу
В краевую столицу придут осадки и минусовая температура.
Такой прогноз предоставил ресурс Gismeteo. Согласно прогнозу, 7 и 8 января 2020 года в Краснодаре ожидается минусовая температура ночью (до минус двух градусов по Цельсию), а днем 8-го числа высока вероятность выпадения осадков в виде снега с дождем и температура днем около одного градуса тепла.
Что касается других районов Краснодарского края, то, например, в станице Отрадной на юго0востоке края уже к пятнице ожидается понижение температуры воздуха до минус шести градусов, в Кущевской ночью температура достигнет двух градусов мороза, в Сочи прогнозируют днем до 11-ти градусов тепла, а на востоке края к четвергу 9 января ожидается снег и ночью температура упадет до шести градусов мороза.
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