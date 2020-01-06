В Крыму отдохнуло более семи миллионов человек в 2019 году

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о количестве отдыхающих по итогам 2019 года.

Согласно информации Аксенова, которую он огласил на своей страничке в Facebook, полуостров посетили за сезон 2019 года примерно 7,43 миллиона отдыхающих. Это на 9,3% выше показателя 2018 года. Согласно данным Министерства курортов и туризма республики, порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% — из Казахстана, 7% — из Германии, 4% — из Узбекистана и Армении. Немало туристов из Азербайджана и Эстонии. Также отмечается, что около 1,1 миллиона туристов прибывают в Крым из Украины.

По словам Аксенова, примерно 57% гостей полуострова прибывают туда по Крымскому мосту.