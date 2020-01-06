Вокальный конкурс «Новая Звезда 2020» выиграла представительница Сочи

Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда 2020» выиграла певица из Сочи.

Мария Легран исполнила песню «Сиреневые облака», которая склонила мнение жюри в ее сторону. Председатель жюри Максим Дунаевский отметил высокий уровень всех участников и трудность в выборе победителя. Призом для победительницы, помимо признания таланта профессионалами, стал один миллион рублей. Ранее Мария принимала участие в вокальном проекте «Голос».

У конкурса может быть и второй победитель, выбранный при помощи голосования зрителей, мнение которых может не совпадать с мнением жюри.