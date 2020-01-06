Вокальный конкурс «Новая Звезда 2020» выиграла представительница Сочи
Певица из Краснодарского края победила во Всероссийском вокальном конкурсе
Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда 2020» выиграла певица из Сочи.
Мария Легран исполнила песню «Сиреневые облака», которая склонила мнение жюри в ее сторону. Председатель жюри Максим Дунаевский отметил высокий уровень всех участников и трудность в выборе победителя. Призом для победительницы, помимо признания таланта профессионалами, стал один миллион рублей. Ранее Мария принимала участие в вокальном проекте «Голос».
У конкурса может быть и второй победитель, выбранный при помощи голосования зрителей, мнение которых может не совпадать с мнением жюри.
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