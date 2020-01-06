В 2020 году на Кубани обновят 127 учреждений в рамках проекта «Культура»
На ремонт и улучшение материально-технической базы выделят более 350 млн рублей
Учреждения культуры Краснодарского края получат финансирование на усовершенствование материально-технической базы.
Всего из регионального и федерального бюджетов, а также с привлечением средств местных бюджетов в 2020 году будет выделено 375,9 миллионов рублей. Деньги пойдут на улучшение условий деятельности 127-ми учреждений культуры. Из них 81 получит сценические костюмы и оборудование. Новые музыкальные инструменты в рамках проекта «Культура» получат 23 учреждения дополнительного образования, а капитальный ремонт будет проведен в 46 объектах на территории Краснодарского края.
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Также отмечается, что предусмотрены средства для ремонта помещения цирка в Краснодаре. В период с 2015 по 2019 год средства на обновление материально-технической базы получили уже 247 учреждений культуры края.
Ранее Юга.ру сообщали, что на ремонт здания Краснодарского цирка выделили почти два миллиарда рублей.
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