В 2020 году на Кубани обновят 127 учреждений в рамках проекта «Культура»

Краснодарский край

Распечатать

На ремонт и улучшение материально-технической базы выделят более 350 млн рублей

Учреждения культуры Краснодарского края получат финансирование на усовершенствование материально-технической базы.

Всего из регионального и федерального бюджетов, а также с привлечением средств местных бюджетов в 2020 году будет выделено 375,9 миллионов рублей. Деньги пойдут на улучшение условий деятельности 127-ми учреждений культуры. Из них 81 получит сценические костюмы и оборудование. Новые музыкальные инструменты в рамках проекта «Культура» получат 23 учреждения дополнительного образования, а капитальный ремонт будет проведен в 46 объектах на территории Краснодарского края.

Читайте также:

Также отмечается, что предусмотрены средства для ремонта помещения цирка в Краснодаре. В период с 2015 по 2019 год средства на обновление материально-технической базы получили уже 247 учреждений культуры края.

Ранее Юга.ру сообщали, что на ремонт здания Краснодарского цирка выделили почти два миллиарда рублей.

Бюджет Театры Экономика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В 2020 году на Кубани обновят 127 учреждений в рамках проекта «Культура»
Вокальный конкурс «Новая Звезда 2020» выиграла представительница Сочи
Молодежная сборная России по хоккею проиграла канадцам в финале Чемпионата мира
В сочинском казино из-за задымления эвакуировали 15 человек
В Ростове полиция разыскивает вооруженного мужчину
Под Краснодаром в аварии пострадали четыре человека

Лента новостей

Статьи

Как стать водителем в 2020 году

Новый порядок сдачи экзаменов и получения медицинской справки

Статьи

Самые ожидаемые фильмы 2020 года

Харли Квинн, Джеймс Бонд, Чудо-женщина, Соник и другие

Статьи

Хаски, звездное небо, качели над пропастью и другие причины поехать на горные курорты

Зимние советы для тех, кто (еще) не катается

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале