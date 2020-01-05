В Ростове полиция разыскивает вооруженного мужчину
В Ростове пытаются установить личность мужчины, который утром 5 января с оружием пытался войти в областной Дом творчества
Мужчина представился охранникам Дома народного творчества сотрудником ФСБ и попытался пройти внутрь. С собой у него была сумка. После того, как ее пропустили через интраскоп, на отсканированном изображении сотрудники охраны увидели нож и некое устройство, похожее на самодельный пистолет. После этого мужчина быстро развернулся и скрылся. По данным телеграм-канала Baza, в этот момент в здании на занятиях находились десятки детей.
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В ГУ МВД России по Ростовской области порталу Юга.ру рассказали, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание мужчины. В полиции подтвердили, что мужчина спешно вышел из здания после того, как «сотрудники охраны обнаружили при нем подозрительные предметы».
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