В Ростове полиция разыскивает вооруженного мужчину

Ростовская область

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В Ростове пытаются установить личность мужчины, который утром 5 января с оружием пытался войти в областной Дом творчества

Мужчина представился охранникам Дома народного творчества сотрудником ФСБ и попытался пройти внутрь. С собой у него была сумка. После того, как ее пропустили через интраскоп, на отсканированном изображении сотрудники охраны увидели нож и некое устройство, похожее на самодельный пистолет. После этого мужчина быстро развернулся и скрылся. По данным телеграм-канала Baza, в этот момент в здании на занятиях находились десятки детей.

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В ГУ МВД России по Ростовской области порталу Юга.ру рассказали, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание мужчины. В полиции подтвердили, что мужчина спешно вышел из здания после того, как «сотрудники охраны обнаружили при нем подозрительные предметы».

Дети Оружие Полиция Ростов-на-Дону

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