В Ростове полиция разыскивает вооруженного мужчину

Мужчина представился охранникам Дома народного творчества сотрудником ФСБ и попытался пройти внутрь. С собой у него была сумка. После того, как ее пропустили через интраскоп, на отсканированном изображении сотрудники охраны увидели нож и некое устройство, похожее на самодельный пистолет. После этого мужчина быстро развернулся и скрылся. По данным телеграм-канала Baza, в этот момент в здании на занятиях находились десятки детей.