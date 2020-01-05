Под Краснодаром в аварии пострадали четыре человека
В пригороде Краснодара 4 января произошла авария с тремя машинами, в результате которой пострадали несколько человек
По предварительным данным, водитель машины Lada Granta двигался из Краснодара в сторону станицы Елизаветинской. В 20:50 на 9-м километре автомобиль занесло на встречную полосу. Там отечественная легковушка столкнулась с Mercedes и Ford.
В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру Lada, а также водителю и пассажиру Mercedes. Проводится проверка, выясняются все факты случившегося, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 5 января.
Напомним, в этот же день в пригороде Анапы произошла еще одна авария на встречной полосе, погиб один человек.
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