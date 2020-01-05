В Анапе в ДТП на встречке погиб водитель

В хуторе Куматырь под Анапой 4 января в аварии погиб человек

Об этом написали в инстаграме анапского МБУ «Служба Спасения». Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной. По фотографиям, опубликованным в аккаунте, видно, что у обеих иномарок почти полностью смяты капоты.

«Спасатели, прибыв на место вызова, извлекли из деформированного автомобиля тело погибшего водителя», — сообщили в пресс-службе «Службы спасения».

Ранее Юга.ру рассказывали, что 31 декабря в Тихорецком районе в ДТП погибли три человека.