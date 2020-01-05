В Анапе в ДТП на встречке погиб водитель

Краснодарский край

Распечатать

В хуторе Куматырь под Анапой 4 января в аварии погиб человек

Об этом написали в инстаграме анапского МБУ «Служба Спасения». Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной. По фотографиям, опубликованным в аккаунте, видно, что у обеих иномарок почти полностью смяты капоты.

«Спасатели, прибыв на место вызова, извлекли из деформированного автомобиля тело погибшего водителя», — сообщили в пресс-службе «Службы спасения».

Ранее Юга.ру рассказывали, что 31 декабря в Тихорецком районе в ДТП погибли три человека. 

Анапа ДТП смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В сочинском казино из-за задымления эвакуировали 15 человек
В Ростове полиция разыскивает вооруженного мужчину
Под Краснодаром в аварии пострадали четыре человека
В Анапе в ДТП на встречке погиб водитель
В Краснодаре мужчина выбросил с 11 этажа ноутбуки на припаркованный автомобиль
В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину

Лента новостей

Статьи

Как стать водителем в 2020 году

Новый порядок сдачи экзаменов и получения медицинской справки

Статьи

Самые ожидаемые фильмы 2020 года

Харли Квинн, Джеймс Бонд, Чудо-женщина, Соник и другие

Статьи

Хаски, звездное небо, качели над пропастью и другие причины поехать на горные курорты

Зимние советы для тех, кто (еще) не катается

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале