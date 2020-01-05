В Анапе в ДТП на встречке погиб водитель
В хуторе Куматырь под Анапой 4 января в аварии погиб человек
Об этом написали в инстаграме анапского МБУ «Служба Спасения». Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной. По фотографиям, опубликованным в аккаунте, видно, что у обеих иномарок почти полностью смяты капоты.
«Спасатели, прибыв на место вызова, извлекли из деформированного автомобиля тело погибшего водителя», — сообщили в пресс-службе «Службы спасения».
Ранее Юга.ру рассказывали, что 31 декабря в Тихорецком районе в ДТП погибли три человека.
Читайте также
Новый порядок сдачи экзаменов и получения медицинской справки
Зимние советы для тех, кто (еще) не катается
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.