В центре Краснодара на два месяца ограничат проезд

На очередном участке улицы Красной в Краснодаре после новогодних каникул стартует финальный этап работ по модернизации водопровода

Что происходит? Обновление сетей водопровода протяженностью 2,3 км на главной улице города началось в мае 2019 года. Работы на участке от улицы Пушкина до Буденного разделили на семь этапов. Специалисты меняли старые чугунные трубы, установленные в 40-х годах XX века, на современные пластиковые, которые прослужат не меньше 50 лет. Уже обновлено 1593 метра сети.

Когда и где будет проходить последний этап ремонта? Заключительная часть модернизации стартует 9 января. Сотрудники «Краснодар Водоканала» заменят 695 метров сети на четырех кварталах Красной — от Карасунской до Длинной.

Ремонт помешает движению транспорта? Да, проезд придется ограничить. На участке установят временные дорожные знаки, а возле мест, где разроют асфальт, установят баннерные ограждения, сообщили 4 января в пресс-службе админитрации Краснодара.

Когда все это закончится? К середине марта. Директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов рассказал, что работы планируют выполнить за 62 дня (то есть 11 марта).

«Монтаж трубопровода выполним методом горизонтально-направленного бурения. Для повышения надежности водоснабжения установим безколодезные задвижки. Это также значительно сократит количество водопроводных колодцев на проезжей части», — уточнил Гераськов.