Школу и спортзал для тяжелоатлетов открылся в адыгейском поселке Энем
В Адыгее в конце декабря состоялось торжественное открытие школы нового зала тяжелой атлетики
В поселке Энем 30 декабря заработала средняя школа, в которой президент России Владимир Путин 23 декабря провел встречу с аграриями во время посещения Адыгеи.
Теперь учебное заведение начало работу в полном режиме. Современный корпус построен в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитан на 1,1 тыс. мест. Он позволит решить проблему дефицита мест в школах не только поселка Энем, но и близлежащих населенных пунктов, будет способствовать организации обучения в односменном режиме.
Общая площадь здания — более 20 тыс. кв. метров, площадь застройки — 6,4 тыс. кв. метров. На реализацию проекта с учетом оборудования направлено свыше 719 млн рублей.
Новое учебное заведение получило имя прославленного земляка — летчика-космонавта Анатолия Березового. Школа оснащена двумя спортзалами, библиотекой, малым и большим актовыми залами, а также столовой. В кабинетах установлены кондиционеры. Помимо учебных классов, здесь есть кабинет робототехники, столярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии, пищеблок, медицинский блок с кабинетом зубного врача, спортивный и тренажерный залы, а также зал борьбы. В рекреациях на переменах ученики могут поиграть в шахматы.
На прилегающей к школе территории оборудованы беговые дорожки, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также гимнастический городок.
Строительство зала тяжелой атлетики в Энеме площадью около 400 кв. метров началось в августе 2019 года. Стоимость нового спортивного объекта составила около 8,5 млн рублей, а спортинвентаря, тренажеров и оборудования — 2,7 млн рублей.
В тяжелоатлетической секции районной спортшколы занимается 80 воспитанников. Одновременно в новом спортзале могут тренироваться до 20 спортсменов. С ними работает заслуженный тренер Адыгеи Роман Казаков.
На открытии присутствовали олимпийский чемпион по тяжелой атлетике ХХ летней Олимпиады в Мюнхене Мухарбий Киржинов и мастер спорта международного класса Родион Бочков, который является кандидатом сборной России на участие в токийской Олимпиаде 2020 года.
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