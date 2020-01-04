Школу и спортзал для тяжелоатлетов открылся в адыгейском поселке Энем

В поселке Энем 30 декабря заработала средняя школа, в которой президент России Владимир Путин 23 декабря провел встречу с аграриями во время посещения Адыгеи.

Теперь учебное заведение начало работу в полном режиме. Современный корпус построен в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитан на 1,1 тыс. мест. Он позволит решить проблему дефицита мест в школах не только поселка Энем, но и близлежащих населенных пунктов, будет способствовать организации обучения в односменном режиме.

Общая площадь здания — более 20 тыс. кв. метров, площадь застройки — 6,4 тыс. кв. метров. На реализацию проекта с учетом оборудования направлено свыше 719 млн рублей.

Новое учебное заведение получило имя прославленного земляка — летчика-космонавта Анатолия Березового. Школа оснащена двумя спортзалами, библиотекой, малым и большим актовыми залами, а также столовой. В кабинетах установлены кондиционеры. Помимо учебных классов, здесь есть кабинет робототехники, столярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии, пищеблок, медицинский блок с кабинетом зубного врача, спортивный и тренажерный залы, а также зал борьбы. В рекреациях на переменах ученики могут поиграть в шахматы.

На прилегающей к школе территории оборудованы беговые дорожки, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также гимнастический городок.