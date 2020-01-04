Девочка и трое взрослых стали жертвами пожара на Ставрополье

В Советском городском округе Ставропольского края ночью 4 января произошел пожар в частном доме. Есть погибшие

В 00:50 пожарным сообщили о возгорании в жилом доме улице Подгорной, 2 в селе Горькая Балка. На месте работали 23 человека и 10 спецмашин. В 3:40 огонь на площади 30 кв. метров был потушен.

На месте пожара нашли тела четырех человек, в том числе одного ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Ставропольскому краю.

Следком уточнил, что жертвами стали двое мужчин, женщина и восьмилетняя девочка. По факту их гибели в ведомстве возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Причина пожара устанавливается, пишет RT. В пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю предварительной причиной возгорания назвали неисправность отопительных приборов.

Следователь осмотрел место происшествия. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.