Девочка и трое взрослых стали жертвами пожара на Ставрополье
В Советском городском округе Ставропольского края ночью 4 января произошел пожар в частном доме. Есть погибшие
В 00:50 пожарным сообщили о возгорании в жилом доме улице Подгорной, 2 в селе Горькая Балка. На месте работали 23 человека и 10 спецмашин. В 3:40 огонь на площади 30 кв. метров был потушен.
На месте пожара нашли тела четырех человек, в том числе одного ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Ставропольскому краю.
Следком уточнил, что жертвами стали двое мужчин, женщина и восьмилетняя девочка. По факту их гибели в ведомстве возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
Причина пожара устанавливается, пишет RT. В пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю предварительной причиной возгорания назвали неисправность отопительных приборов.
Следователь осмотрел место происшествия. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
Читайте также
Новый порядок сдачи экзаменов и получения медицинской справки
Зимние советы для тех, кто (еще) не катается
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.