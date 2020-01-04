Девочка и трое взрослых стали жертвами пожара на Ставрополье

Ставропольский край

Распечатать

В Советском городском округе Ставропольского края ночью 4 января произошел пожар в частном доме. Есть погибшие

В 00:50 пожарным сообщили о возгорании в жилом доме улице Подгорной, 2 в селе Горькая Балка. На месте работали 23 человека и 10 спецмашин. В 3:40 огонь на площади 30 кв. метров был потушен.

На месте пожара нашли тела четырех человек, в том числе одного ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Ставропольскому краю.

Следком уточнил, что жертвами стали двое мужчин, женщина и восьмилетняя девочка. По факту их гибели в ведомстве возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Причина пожара устанавливается, пишет RT. В пресс-службе  СУ СК РФ по Ставропольскому краю предварительной причиной возгорания назвали неисправность отопительных приборов.

Следователь осмотрел место происшествия. Назначены судебные экспертизы. Расследование  продолжается.

Дети МЧС Пожары Следственный комитет смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре за день произошло два ДТП с машинами скорой помощи
В центре Краснодара на два месяца ограничат проезд
В Адыгее исполнили мечту мальчика полетать на самолете и побывать в кабине истребителя
Эвакуаторы в горах Красной Поляны перешли на круглосуточный режим работы
Школу и спортзал для тяжелоатлетов открылся в адыгейском поселке Энем
Девочка и трое взрослых стали жертвами пожара на Ставрополье

Лента новостей

Статьи

Как стать водителем в 2020 году

Новый порядок сдачи экзаменов и получения медицинской справки

Статьи

Самые ожидаемые фильмы 2020 года

Харли Квинн, Джеймс Бонд, Чудо-женщина, Соник и другие

Статьи

Хаски, звездное небо, качели над пропастью и другие причины поехать на горные курорты

Зимние советы для тех, кто (еще) не катается

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале