До конца недели в Краснодаре ночью установится минусовая температура

До конца первой недели 2020 года в краевой столице установилась минусовая температура в ночное время суток.

Согласно прогнозу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 5 января 2020 года в Краснодаре ночью установится температура от минус 2 до минус 4 градусов по Цельсию.

С начала зимнего сезона в Краснодаре установилась относительно теплая погода. В середине декабря температура и вовсе достигала, иногда, 15-17 градусов по Цельсию в положительном значении. Об одном из самых малоснежных декабрей за последние десять лет ранее сообщали в Кавказском биосферном заповеднике. А в горах Адыгеи массово зацвели Цикломены, которые, как правило, цветут позже: первоцветы появляются в январе или феврале.