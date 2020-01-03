До конца недели в Краснодаре ночью установится минусовая температура

Краснодарский край

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Морозы в ночное время пришли в Краснодар

До конца первой недели 2020 года в краевой столице установилась минусовая температура в ночное время суток.

Согласно прогнозу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 5 января 2020 года в Краснодаре ночью установится температура от минус 2 до минус 4 градусов по Цельсию.

С начала зимнего сезона в Краснодаре установилась относительно теплая погода. В середине декабря температура и вовсе достигала, иногда, 15-17 градусов по Цельсию в положительном значении. Об одном из самых малоснежных декабрей за последние десять лет ранее сообщали в Кавказском биосферном заповеднике. А в горах Адыгеи массово зацвели Цикломены, которые, как правило, цветут позже: первоцветы появляются в январе или феврале.

Краснодар Погода

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