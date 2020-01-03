В Белореченском районе в результате ДТП погибла женщина

Краснодарский край

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Авария произошла на трассе между Белореченском и Усть-Лабинском

Между Белореченском и Усть-Лабинском произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате аварии погибла женщина, которая управляла автомобилем иностранного производства. Согласно предварительным данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ДТП произошло 2 января примерно в 02:30 по московскому времени на автодороге «Белореченск — Усть-Лабинск». Местная жительница, управляя автомобилем Toyota, допустила опрокидывание транспортного средства, съехав с проезжей части.

Водительница скончалась на месте от полученных травм. Пассажиры, два молодых человека 1994 и 2004 года рождения, доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

Аварии Дороги ДТП

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