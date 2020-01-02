В столице Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

Ингушетия

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В столице Ингушетии Магасе 31 декабря совершено вооруженное нападение на пост ДПС

Ранения получили два сотрудника правоохранительных органов, инспектор ГИБДД старший лейтенант Зелимхан Кокорхоев скончался. Трое нападавших подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия. Их обезвредили — двое убиты, один ранен. Следственный комитет по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ. 

На портале Site Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети, сообщается, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), передает Lenta.ru. 

Как писали Юга.ру, в октябре прошлого года силовики задержали двух жителей Кабардино-Балкарии, которые собирали деньги для террористов. Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных в сентябре рассказал об обнаружении формирования «Исламского государства» в 17 регионах РФ. Среди них оказались регионы юга России и республики Северного Кавказа: Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская область, а также Адыгея, Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария.

Разбойное нападение

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