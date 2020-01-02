Кубанским бюджетникам проиндексируют зарплаты

Об этом сообщается на сайте краевой администрации. Уточняется, что индексация составит 3,8 % и коснется всех категорий работников бюджетной сферы. На такой же процент увеличат социальные выплаты отдельным категориям граждан и стипендии — на это потратят 900 млн рублей.

Как писали Юга.ру, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 11 декабря утвердили региональный бюджет на три года. Социально-культурная сфера Кубани дополнительно получит около 2 млрд рублей, порядка 935 млн рублей направят на развитие физической культуры и спорта. Планируется увеличить почти на 320 млн рублей финансирование отрасли «Здравоохранение». В рамках расходов на образование предусмотрены дополнительные 143,3 млн рублей на реконструкцию сельских школ.

В 2019 году Кубань посетили 17 млн туристов, пополнив бюджет края 225 млн рублей. Вырученные средства пойдут на улучшение облика курортных городов и развитие инфраструктуры.