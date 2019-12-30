Жителя Чечни будут судить за похищение и пытки фитнес-тренера в Краснодаре

На Кубани в суд направили уголовное дело против 30-летнего жителя Чечни Зелимхана Мерзоева, обвиняемого в похищении с целью вымогательства

По версии следствия, 10 ноября 2018 года Мерзоев вместе с братом и еще четырьмя мужчинами похитил из квартиры в Краснодаре фитнес-тренера. У него под пытками в течение пяти дней вымогали 37 млн рублей, так как он якобы должен был их заказчику и соучастнику похищения Гладышеву по заочному судебному решению Кировского районного суда Иркутска (впоследствии решение отменили и направили дело на новое рассмотрение).

Мерзоева обвиняют по нескольким статьям — о похищении человека с применением насилия (п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и в использовании поддельного водительского удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину в инкриминируемых преступлениях он не признал.

В период предварительного следствия мужчина скрылся, его объявили в розыск и задержали в Ставропольском крае. Сейчас он находится под стражей.

Дело Мерзоева направили в Ленинский районный суд Краснодара. Этот же суд рассматривает дело его брата и еще двух соучастников похищения — Гладышева и Мельникова. Еще двое объявлены в международный розыск, их дело выделено в отдельное производство, сообщили 30 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.