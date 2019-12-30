Топ-10 лучших фильмов уходящего десятилетия. Версия «КиноПоиска»

«Мы ждали до самого конца, чтобы наши [итоги] были максимально точными. Эти фильмы выбрали не мы, а вы — оценивая их на "КиноПоиске" и отдавая сердечки», — написали 30 декабря в twitter-аккаунте сайта «КиноПоиск».

Первое место в рейтинге занял фильм Кристофера Нолана «Начало» (2010 год), рассказывающий историю вора Кобба, который умеет красть ценные секреты из глубин подсознания во время сна человека.

На втором месте французское кино «1+1» (2011 год) Оливье Накаша о прикованном к инвалидному креслу богатом аристократе Филиппе и его помощнике Дриссе.

Замыкает тройку лидеров картина «Интерстеллар» (2014 год) Кристофера Нолана о поисках планеты, подходящей для человечества.

Также в рейтинг «КиноПоиска» вошли фильмы «Джанго освобожденный» (2012), «Темный рыцарь: Возвращение легенды», «Мстители» (2012), «Исчезнувшая» (2014), «Хоббит: Неожиданное путешествие» (2012), «Волк с Уолл-стрит» (2013), «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II» (2010), написал портал «360».