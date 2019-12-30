Топ-10 лучших фильмов уходящего десятилетия. Версия «КиноПоиска»
Портал «КиноПпоиск» опубликовал список фильмов 2010-2019 годов, набравших наибольшее количество зрительских оценок на сайте
«Мы ждали до самого конца, чтобы наши [итоги] были максимально точными. Эти фильмы выбрали не мы, а вы — оценивая их на "КиноПоиске" и отдавая сердечки», — написали 30 декабря в twitter-аккаунте сайта «КиноПоиск».
Первое место в рейтинге занял фильм Кристофера Нолана «Начало» (2010 год), рассказывающий историю вора Кобба, который умеет красть ценные секреты из глубин подсознания во время сна человека.
На втором месте французское кино «1+1» (2011 год) Оливье Накаша о прикованном к инвалидному креслу богатом аристократе Филиппе и его помощнике Дриссе.
Замыкает тройку лидеров картина «Интерстеллар» (2014 год) Кристофера Нолана о поисках планеты, подходящей для человечества.
Также в рейтинг «КиноПоиска» вошли фильмы «Джанго освобожденный» (2012), «Темный рыцарь: Возвращение легенды», «Мстители» (2012), «Исчезнувшая» (2014), «Хоббит: Неожиданное путешествие» (2012), «Волк с Уолл-стрит» (2013), «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II» (2010), написал портал «360».
Юга.ру писали, что свои итоги за 10 лет подвел YouTube. Сервис подсчитал, какие клипы набрали больше всего просмотров с 2010 по конец 2019 года.
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