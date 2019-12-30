Началась продажа «единого билета» из Краснодара в Сочи на время ремонта ж/д путей

Краснодарский край

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30 декабря на Кубани начали продавать «единый билет» на автобус и электричку из Краснодара в Сочи

Из-за ремонта путей в районе Горячего Ключа поезда на Черноморское побережье с середины января до конца апреля будут ходить в сторону Сочи по измененному, более долгому маршруту — через Тихорецк и Кропоткин. Это касается и поездов между Краснодаром и Сочи, а «Ласточки» на этом направлении будут временно ходить только между станциями Роза Хутор и Туапсе.

Перевозку из Краснодара в Сочи организуют на двух видах транспорта — от Краснодара до Туапсе на автобусе и от Туапсе до Сочи на «Ласточке». По данным пресс-службы АНО «Единой транспортной дирекции», из краевой столицы автобусы будут отправляться от ж/д вокзала. В Туапсе пассажиров довезут до железнодорожной станции, после чего они смогут пересесть в поезд. Сообщается, что расписания двух видов транспорта состыкованы. «Единые билеты» будут действовать в обоих направлениях.

Стоимость «автобусной» части билета составит 425 рублей, написал ТАСС 30 декабря. Компания будет организовывать перевозки с 15 января по 27 апреля 2020 года.

Дороги Железная дорога Краснодар Общественный транспорт Поезда Сочи Транспорт

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