В Минздраве рекомендовали после новогодней ночи устроить кисломолочный разгрузочный стол

Краснодарский край, Вся Россия

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Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в канун новогодних праздников поделился советами, как сохранить фигуру в зимние каникулы

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По словам специалиста, нужно не переедать и пользоваться некоторыми хитростями, чтобы обмануть организм. Во время новогоднего застолья следует есть из небольшой тарелки, не торопясь, при этом накладывая небольшие порции.

Также рекомендуется 31 декабря плотно позавтракать и перекусывать в течение дня, чтобы к вечеру испытывать лишь «легкий голод», рассказал Тутельян корреспонденту ТАСС. А 1-2 января диетолог посоветовал устроить разгрузочный день.

«Например, кисломолочный [разгрузочный стол]: кефир, йогурт без сахара, простокваша. Или фруктовый, овощной», — сказал врач.

Также эксперт рекомендовал россиянам больше двигаться в новогодние каникулы, много гулять и плавать, добавил портал «360»

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Напомним, в прошлом году в Минздраве РФ посоветовали во время зимних праздников ходить в бассейн, спортивный зал и на каток.

Как писали Юга.ру, в декабре диетолог Мария Дубская рассказала, какие продукты не стоит использовать в новогоднем меню.

Еда Министерство здравоохранения РФ Новый год Продукты питания

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