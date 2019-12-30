В Минздраве рекомендовали после новогодней ночи устроить кисломолочный разгрузочный стол

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в канун новогодних праздников поделился советами, как сохранить фигуру в зимние каникулы

По словам специалиста, нужно не переедать и пользоваться некоторыми хитростями, чтобы обмануть организм. Во время новогоднего застолья следует есть из небольшой тарелки, не торопясь, при этом накладывая небольшие порции.

Также рекомендуется 31 декабря плотно позавтракать и перекусывать в течение дня, чтобы к вечеру испытывать лишь «легкий голод», рассказал Тутельян корреспонденту ТАСС. А 1-2 января диетолог посоветовал устроить разгрузочный день.

«Например, кисломолочный [разгрузочный стол]: кефир, йогурт без сахара, простокваша. Или фруктовый, овощной», — сказал врач.

Также эксперт рекомендовал россиянам больше двигаться в новогодние каникулы, много гулять и плавать, добавил портал «360».