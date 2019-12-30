В Анапе детям-сиротам вручили ключи от квартир
В Анапе 28 декабря мэр курорта Юрий Поляков передал ключи от квартир детям-сиротами и детям, оставшимся без попечения родителей
В администрации города Поляков поздравил новых владельцев квартир с наступающими праздниками и новосельем. Затем перед ними выступили Дед Мороз и Снегурочка.
После этого мэр Анапы вместе с молодыми людьми и девушками осмотрел жилье и отметил, что квартиры уже готовы к использованию: там есть обои, плитка, ламинат, плита и сантехника. Новым жильцам осталось расставить мебель.
Всего в рамках реализации краевой программы «Дети Кубани» в Анапе приобрели 31 квартиру для детей-сирот, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Напомним, 27 декабря в пригороде Анапы открыли новый детский сад.
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