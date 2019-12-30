В Анапе детям-сиротам вручили ключи от квартир

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе 28 декабря мэр курорта Юрий Поляков передал ключи от квартир детям-сиротами и детям, оставшимся без попечения родителей

В администрации города Поляков поздравил новых владельцев квартир с наступающими праздниками и новосельем. Затем перед ними выступили Дед Мороз и Снегурочка.

После этого мэр Анапы вместе с молодыми людьми и девушками осмотрел жилье и отметил, что квартиры уже готовы к использованию: там есть обои, плитка, ламинат, плита и сантехника. Новым жильцам осталось расставить мебель.

Всего в рамках реализации краевой программы «Дети Кубани» в Анапе приобрели 31 квартиру для детей-сирот, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, 27 декабря в пригороде Анапы открыли новый детский сад.

Анапа Дети Дети-сироты Жилье Недвижимость

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Жителя Чечни будут судить за похищение и пытки фитнес-тренера в Краснодаре
Первоцветы Сочинского нацпарка оказались под угрозой из-за безжалостного сбора
В Новороссийске экс-депутат и экс-кандидат на пост мэра получил 7,5 лет колонии за обман дольщиков почти на миллиард рублей
Космонавты нарядили новогоднюю елку на МКС
На Кубани у ребенка оторвало три пальца из-за взорвавшейся петарды
В горах Сочи мужчина попал под лавину и выжил

Лента новостей

Статьи

Галицкий, Кадыров, Едодой

Тест, который покажет, читали ли вы новости и что из них запомнили

Статьи Партнерский

Все включено: как купить тур онлайн со скидкой 70%. Инструкция

Статьи Партнерский

Какой он — идеальный семейный автомобиль? Смотрите новое видео про Volkswagen Teramont
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале