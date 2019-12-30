В Анапе детям-сиротам вручили ключи от квартир

В Анапе 28 декабря мэр курорта Юрий Поляков передал ключи от квартир детям-сиротами и детям, оставшимся без попечения родителей

В администрации города Поляков поздравил новых владельцев квартир с наступающими праздниками и новосельем. Затем перед ними выступили Дед Мороз и Снегурочка.

После этого мэр Анапы вместе с молодыми людьми и девушками осмотрел жилье и отметил, что квартиры уже готовы к использованию: там есть обои, плитка, ламинат, плита и сантехника. Новым жильцам осталось расставить мебель.

Всего в рамках реализации краевой программы «Дети Кубани» в Анапе приобрели 31 квартиру для детей-сирот, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, 27 декабря в пригороде Анапы открыли новый детский сад.