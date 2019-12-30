«Ростелеком» предоставил связь плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке

ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» и береговых гидротехнических сооружений. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме. В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации мощности Чаун-Билибинского энергоузла — Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС в Билибино.

В условиях вечной мерзлоты «Ростелеком» проложил около 5 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), предоставил ПАТЭС спутниковые каналы связи, доступ в интернет, местную и междугородную телефонную связь.

Для быстрого реагирования в экстренных ситуациях специалисты компании организовали выделенные каналы и короткие номера для связи с губернатором Чукотского автономного округа, управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям округа, главой Певека и диспетчерским пунктом Северных электрических сетей АО «Чукотэнерго».

«Организация связи на стратегически важном объекте в самом северном городе РФ — огромная ответственность. Конечно, работать в тундре сложно. Наши специалисты выдержали испытание холодом, непредсказуемым климатом, огромными расстояниями между населенными пунктами. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Приятно осознавать, что “Ростелеком” поучаствовал в таком грандиозном деле», — сказала директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Хитрова.