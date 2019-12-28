Два жителя Краснодара вошли в топ-50 самых влиятельных фигур в российском искусстве

Издание «Артгид» представило 27 декабря ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в современном искусстве, в него попали два жителя Краснодара

В этом году «Артгид» сформировало два состава жюри, среди которых оказались журналисты, арт-критики, кураторы, галеристы, художники и другие. В первую коллегию вошли те, кому еще нет 35 лет, в составе второй группы — специалисты старше 35 лет.

«Мы сделали это, чтобы посмотреть на художественную среду глазами людей разных поколений — как тех, кто уже давно работает в сфере культуры, так и молодых профессионалов, которым принадлежит будущее», — собщили в издании.

В итоге получилось три рейтинга — два из них показывали выбор каждой из групп жюри соответственно, а третий отобразил сводные итоги голосования.