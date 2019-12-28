Два жителя Краснодара вошли в топ-50 самых влиятельных фигур в российском искусстве
Издание «Артгид» представило 27 декабря ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в современном искусстве, в него попали два жителя Краснодара
В этом году «Артгид» сформировало два состава жюри, среди которых оказались журналисты, арт-критики, кураторы, галеристы, художники и другие. В первую коллегию вошли те, кому еще нет 35 лет, в составе второй группы — специалисты старше 35 лет.
«Мы сделали это, чтобы посмотреть на художественную среду глазами людей разных поколений — как тех, кто уже давно работает в сфере культуры, так и молодых профессионалов, которым принадлежит будущее», — собщили в издании.
В итоге получилось три рейтинга — два из них показывали выбор каждой из групп жюри соответственно, а третий отобразил сводные итоги голосования.
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Всего в списке претендентов было 263 человека, среди них кураторы, чиновники, галеристы и арт-менеджеры. В топ-50 от жюри возрастом младше 35 лет отобрали Елену Ищенко, куратора краснодарского центра современного искусства «Типография». Девушка заняла 27-е место рейтинга, а также вошла в общий список и попала на 39-ю строчку.
«В 2019 Центр провел итоговую выставку студентов Краснодарского института современного искусства, выставку современной керамики, работ Андрея Серкова, показал тотальную инсталляцию Алины Десятниченко, а также организовал первый российский показ проекта Blocked Content, представленного Recycle Group на 57-й Венецианской биеннале», — отметили авторы топа под ее именем.
Кроме того, в рейтинге от жюри возрастом старше 35 лет оказался Евгений Руденко, «главный меценат краснодарского центра современного искусства „Типография“». Он занял 34 место.
Авторы отметили, что первым проектом после переезда «Типографии» на новую площадку стал «Рев грома в восьми пустынях» группировки ЗИП и австрийского художника Альберта Альгайера. Кроме того, центр подготовил программу кинопоказов «Иммигранты».
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