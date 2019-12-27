В пригороде Анапы открыт новый детский сад
В хуторе Воскресенском построен детсад «Фантазия» на 140 мест
Его смогут посещать дети не только из Воскресенского, но и из Цибанобалки, Витязево, Красного Кургана. Детсед построен в рамках нацпроекта «Демография».
«Сегодня — радостное событие: в 2019 году мы открываем в нашем городе-курорте уже четвертый детсад! Спасибо администрации края за выделенные средства, благодаря которым построено это дошкольное учреждение, отвечающее всем современным требованиям», — сказал глава Анапы Юрий Поляков, поздравляя работников детсада, родителей и детей.
После того, как перерезали красную ленту, гости праздника осмотрели детсад. В нем есть группа, рассчитанная на малышей до трех лет, просторные спортивный и актовый залы, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда — все оснащено новейшим оборудованием. В помещении для самых маленьких воспитанников установлены даже пеленальные столики.
Это четвертый детсад, открытый в этом году. Ранее сократить детскую очередь помогли «Лазурный», «Зоренька» и «Орленок». На днях сдан в эксплуатацию пятый сад на Анапском шоссе. После его передачи в муниципальную собственность в начале 2020 года состоится и его открытие.
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