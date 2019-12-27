В пригороде Анапы открыт новый детский сад

Его смогут посещать дети не только из Воскресенского, но и из Цибанобалки, Витязево, Красного Кургана. Детсед построен в рамках нацпроекта «Демография».

«Сегодня — радостное событие: в 2019 году мы открываем в нашем городе-курорте уже четвертый детсад! Спасибо администрации края за выделенные средства, благодаря которым построено это дошкольное учреждение, отвечающее всем современным требованиям», — сказал глава Анапы Юрий Поляков, поздравляя работников детсада, родителей и детей.